Braunschweig. Der Ersatzmann der Bundesliga-Bogenschützen des SV Querum springt in Hamm spontan ein – und liefert ab. Trotzdem bleibt er bescheiden.

Das Bogenschießen, so hatte Alexander Thiele bereits früher erklärt, habe ihn vor gut zwölf Jahren endlich wieder durchschlafen lassen. Weil der Sport die Rückenmuskulatur stärkt, ließen die lästigen Beschwerden nach und brachten dem Sportler die erholsamen Nächte zurück. Am vergangenen Wochenende ging der 37-Jährige auch aus einem anderen Grund mit einem guten Gefühl ins Bett: Als Ersatzmann war Thiele am zweiten Wettkampftag der Bundesliga-Bogenschützen des SV Querum im westfälischen Hamm spät ins kalte Wasser geworfen worden – und hatte mit einer starken Leistung seinen Wert für die Mannschaft unter Beweis gestellt.