Braunschweig. Tausende Sportfreunde werden das Spiel am Freitag in der Volkswagen-Halle besuchen. Hier erfahren Sie, was bis zum Anwurf wichtig wird.

Es wird das Braunschweiger Handball-Fest des Jahres. Am Freitag, 8. Dezember, tritt ab 19.30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) der MTV Braunschweig gegen den TSV Anderten in der Volkswagen-Halle an. Der Zweite der Drittliga-Staffel Nordost spielt gegen den Achten. Derby-Zeit kurz vor Weihnachten. Die Resonanz des Publikums ist groß. Tausende Tickets sind bereits verkauft. Das müssen die Besucher wissen.

MTV Braunschweig gegen TSV Anderten: Die sportliche Ausgangslage

Der MTV Braunschweig steht mit erst zwei Niederlagen nach 13 Spielen auf dem zweiten Platz, der später für die Aufstiegs-Play-Offs genügen würde. Der TSV Anderten befindet sich mit einem ausgeglichenen Punkteverhältnis (12:12) auf dem Mittelfeldplatz 8. Favorit sind also die Braunschweiger Handballer. Der MTV feierte am Wochenende seinen neunten Sieg in Folge, mit 27:20 gewann der Drittligist beim SV Bernburg. Der TSV Anderten hingegen verlor seine Generalprobe mit 24:28 beim Oranienburger HC.

Hier gibt es Karten für das Spiel am Freitag – so viel kosten die Tickets

Die Resonanz auf das Spiel ist groß. Weit mehr als 3000 Tickets sind bereits verkauft. Karten für die Preiskategorie 3 sind bereits seit Tagen vergriffen. Exklusiv bei der Konzertkasse, online, im Braunschweiger Schloss oder bei den Service-Centern, gibt es die Karten für das Spiel am 8. Dezember. Preislich liegen die noch verfügbaren Kategorien 1 und 2 bei 23,50 Euro und 18,50 Euro. Ab 40 Personen gibt es einen Gruppenrabatt von 20 Prozent. Buchungsanfragen nimmt die Konzertkasse unter kundenservice@konzertkasse.de entgegen. Kinder bis 12 Jahren erhalten eine Ermäßigung von fünf Euro in der Kategorie 2 und sechs Euro in der Kategorie 1. Als Gästeblock fungiert der Block 217.

Das Ticket kann als Hin- und Rückfahrkarte im ÖPNV genutzt werden. Ab 16.30 Uhr und bis 12 Uhr am Samstag ist im Braunschweiger Stadtgebiet nutzbar. Die Ringbuslinien 419 und 429 fahren im 15-Minuten-Takt und halten direkt vor der Halle.

So waren die bisherigen Spiele des MTV Braunschweig in der Volkswagen-Halle

2018 stand der MTV Braunschweig erstmals auf der ganz großen Bühne in der Volkswagen-Halle. 3600 Menschen waren bei der Premiere gegen den HSV Hannover dabei. 2019 fand die zweite Auflage statt: Damals kamen gut 5000 Menschen in die Halle gegen den MTV Vorsfelde. Zuschauerrekord in einem Oberliga-Spiel. 2022 dann gleich zwei Spiele, zum Saisonauftakt erst gegen den HSV Hannover, der Braunschweig die bisher einzige Niederlage zufügte, bei der vierten Auflage war der TuS Vinnhorst zu Gast. Damals kamen um die 3000 Besucher. Die sind schon jetzt sicher bei der fünften Auflage.

