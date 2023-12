Braunschweig. Eintrachts Basketballerinnen besiegen nach drei Niederlagen in Folge Herne/Recklinghausen.

Als in der Sporthalle Alte Waage der Hit-Klassiker Celebration von Kool The Gang lief, strahlten die Spielerinnen von Eintracht Braunschweig Lionpride schon wieder um die Wette. In der Nordstaffel der 2. Basketball-Bundesliga wurde zuvor mit Herne/Recklinghausen ein direkter Konkurrent um den Klassenerhalt klar mit 75:45 in die Schranken gewiesen. Ganz so klar war das im Vorfeld nicht, schließlich verlor Eintracht zuletzt drei Spiele in Serie.