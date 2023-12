Braunschweig. Der Kampfsportler hat jetzt einen Podcast, moderiert Veranstaltungen und tankt Selbstvertrauen durch japanische Mentalstrategien.

Ein gutes Jahr ist es nun her. Bei der Mixed-Martial-Arts-Veranstaltung „The Cage“ in Magdeburg spürte Tom Hölemann im November vergangenen Jahres in Runde eins plötzlich Schmerzen. Der Kampfsportler merkte, dass in seinem linken Knie etwas kaputt gegangen ist. Die spätere Diagnose: Kreuzbandriss. Mittlerweile steht der 26-Jährige wieder voll im Training. Das zurückliegende Jahr betrachtet er nicht als verloren an. Hölemann startete in dieser Zeit als Podcaster und Moderator durch, baute mit seinem Betreuer Daniel Müller einen Fanshop auf und fühlt sich in sportlicher Hinsicht dank einer fernöstlichen Philosophie so stark wie nie zuvor. Der durch die Verletzung aufgeschobene Sprung in den Profibereich soll Mitte 2024 nachgeholt werden.