Braunschweig. Die Hockey-Damen sind in der Halle zurück im Oberhaus – und wollen dort auch bleiben. Zum Saisonstart wird es gleich richtig schwierig.

Das Prädikat „Fahrstuhlmannschaft“ ist gemeinhin nicht besonders positiv besetzt, vor über 20 Jahren kam Fußballfans bei diesem Begriff wohl als Erstes der VfL Bochum in den Sinn. Was damals auf den Grönemeyer-Klub zutraf, gilt heute auch für die Hockey-Spielerinnen von Eintracht Braunschweig in der Halle: für die 2. Bundesliga scheinen sie zu stark, für die 1. Bundesliga reicht es aber nicht. Spätestens im zweiten Jahr nach dem Aufstieg hieß es zuletzt immer wieder Abschied nehmen vom Oberhaus. Die Tränen, die dann in aller Regel flossen, waren somit doch immer auch eingebettet in eine unterschwellige Gewissheit: „In zwei Jahren sehen wir uns wieder.“