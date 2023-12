Braunschweig. Nach einer lehrreichen Abstiegssaison peilen Braunschweigs Hockeyspieler die sofortige Rückkehr in die 1. Hallen-Bundesliga an.

Wer am 26. Februar 2022 in der Sporthalle der IGS Weststadt dabei war, hat das Hockey-Fest von damals bis heute nicht vergessen: Freddie Mercury sang das Lied der Champions, als sich das BTHC-Team von mehreren Hundert Fans, unverdrossen und lautstark trotz der Mund-Nasen-Masken, feiern ließ. Und das zurecht, denn die Braunschweiger hatten zuvor in großartiger Manier, mit einem 5:2 im „Endspiel“ gegen Rahlstedt den Aufstieg in die 1. Bundesliga gefeiert.