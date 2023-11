Braunschweig. Magnus Dimitrijevic zog seinem Sport einst den Fußball vor, kehrte später aber zurück. Mit Eintracht tritt er in der Bezirksliga an.

„Hier wird hoffentlich am Ende der Saison der Titel gefeiert“, sagt Magnus Dimitrijevic und betritt den holzvertäfelten Partykeller. Nachdem der 37-Jährige mit seiner Frau Kim das Haus im Braunschweiger Stadtteil Kralenriede von seiner Tante übernommen hatte, veränderte sich so einiges an dem Gebäude. Der urige Partykeller hingegen ist geblieben, wie er war. An der Wand hängen mehrere Sporttrikots, der Thekenbereich ist mit zahlreichen Flaschen bestückt. Gefeiert hat Dimitrijevic hier auch schon oft mit den Wasserballern von Eintracht Braunschweig – jenem Team, in dem der Sportler noch mit so manchem Aktiven einer längst vergangenen Ära um Punkte in der Bezirksliga kämpft.