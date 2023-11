Braunschweig. Der Braunschweiger Volleyball-Drittligist kassiert in einem Fünf-Satz-Krimi gegen Spitzenreiter SF Aligse seine erste Saisonniederlage.

Den Sonntag verbrachte Pascal Grothe überwiegend auf dem heimischen Sofa. „Während des Spiels merke ich die Schmerzen meist nicht. Eine Tablette, dazu das Adrenalin – dann geht es. Aber einen Tag später sieht es schon anders aus“, erklärte der Diagonalspieler von Volleyball-Drittligist USC Braunschweig. Seit einer Trainingsverletzung vor rund drei Wochen beißt der 28-Jährige auf die Zähne und stellt sich trotz verstauchtem Knöchel in den Dienst der Mannschaft. So auch gegen SF Aligse, fast schon selbstverständlich war das. Schließlich kam das Top-Team der Liga zum Spitzenspiel in die Tunica-Halle. Und fast hätte der USC nach zuvor acht Siegen in acht Partien auch dieses gewonnen – aber nur fast.