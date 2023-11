Braunschweig. Bei der 45:55-Niederlage im Kellerduell bei den Neuss Tigers bleiben die Löwinnen zahnlos. Nur Harriet Swindells punktet zweistellig.

Ein Blick auf die Nord-Tabelle der 2. Damen-Basketball-Bundesliga zeigt derzeit ein Bild, das ungute Erinnerungen an die vergangene Saison weckt: Die Korbjägerinnen von Eintracht Braunschweig Lionpride liegen auf Tabellenplatz elf und damit ganz am Ende des Klassements. Am Samstagabend war es den Blau-Gelben zum dritten Mal in Folge nicht gelungen, Punkte gegen die Abstiegsrunde, die am Ende der Hauptrunde auf die drei schwächsten Teams wartet, zu sammeln: Bei den nun punktgleichen TG Neuss Tigers waren sie mit 45:55 (21:30) unterlegen.