Braunschweig. Trainer Jonas Reitz und die jüngsten Braunschweiger Bundesliga-Basketballer atmen auf. Mit Verstärkung soll der Klassenerhalt gelingen.

Das war eine Freude! Nach mehr als einer Saison übelster Niederlagen, mit zum Teil 70, 80 Punkten Differenz, haben die U16-Basketballer der SG Junior Löwen wieder einen Bundesliga-Sieg gefeiert. „Es war eine tolle Teamleistung von wirklich allen Jungs“, lobte Trainer Jonas Reitz im Blick auf den 80:76-Triumph gegen die Metropol Youngstars Ruhr. „Es war schön zu sehen, wie sich alle in den Armen lagen“, fügte er an. „Ich freue mich so, dass sie endlich mal belohnt wurden.“