Braunschweig. Die Regionalliga-Damen von MTV und BTHC treten am Samstag in der Halle des Lessinggymnasiums an. Auch am Sonntag werden sie gefordert.

Auf einen Heimspiel-Doppelpack dürfen sich Hockeyfreunde am Samstag in Wenden freuen: Zunächst treten um 14 Uhr die Regionalliga-Frauen des MTV Braunschweig gegen den Bremer HC II an, ab 16 Uhr kämpfen dann die BTHC-Hockeyspielerinnen gegen den Hamburger Club an der Alster II um Punkte.