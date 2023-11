Wolfsburg. Der Trainer des VfL Wolfsburg erwartet von seinem Team am Samstag gegen Leipzig mehr Defensivkraft. Um seinen Job bangt er nicht.

Für die Fans von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg wird es am Samstag spannend. Und das nicht erst ab 15.30 Uhr, wenn in der Volkswagen-Arena der Anpfiff zur Partie gegen RB Leipzig ertönt. Richtig neugierig werden die Anhänger schon einige Zeit vorher sein, wenn die Aufstellungen bekannt gegeben werden. Denn auf Wolfsburger Seite glich die Startformation in den zurückliegenden Wochen stets einer Wundertüte. Vorweg verraten wollte VfL-Chefcoach Niko Kovac dazu auf der Pressekonferenz am Freitag erneut nicht viel. Nur in Bezug auf den deutschen Fußball allgemein legte er sich fest. „Wir können wetten, dass das im Sommer eine gute Geschichte wird“, sagte er angesprochen auf die deutsche Nationalmannschaft und die Europameisterschaft 2024. Denn: „Ich bin überzeugt, dass Julian das hinkriegt“, sprach Kovac Bundestrainer Julian Nagelsmann das Vertrauen aus.