Braunschweig. Die Drittliga-Handballer dürfen ihr Spiel bei den Füchsen Berlin wiederholen, wenn das Urteil bestätigt wird. Der Grund klingt kurios.

Vor der Heimpartie gegen die HSG Ostsee haben die Drittliga-Handballer des MTV Braunschweig eine gute Nachricht vom Bundesportgericht des Deutschen Handball-Bunds bekommen. Sie hatten Einspruch gegen die Wertung einer ihrer beiden Saisonniederlagen eingelegt. Und nun soll das Spiel bei den Füchsen Berlin II tatsächlich wiederholt werden. Allerdings wollen die Hauptstädter die nächste Instanz anrufen, berichtete MTV-Trainer Volker Mudrow abwartend, der am Donnerstagabend per Videoschalte an der dreistündigen Verhandlung mitgewirkt hatte.