Braunschweig. Der in der Liga erfolglose Landesligist besiegt im Flutlichtpokal eine Rumpfelf des TSC Vahdet 4:2 und zieht in die nächste Runde ein.

„Es müsste der erste Sieg seit dem Testspiel gegen Leiferde sein“, realisierte Lehndorfs Offensivtalent Ole Herzig fast etwas ungläubig. Damals, im Juli dieses Jahres, siegte der LTSV ungefährdet im Test gegen den Bezirksligisten. Am vergangenen Mittwoch, mittlerweile im kalten November, war es unter anderem Herzigs Treffer, der zum 4:2-Erfolg im 53. Wolters-Flutlichtpokal über den TSC Vahdet führte. Während der Fußball-Landesligist in der Spielklasse mit zwei Punkten aus 18 Spielen gruselig dasteht, soll es zumindest in der Stadtmeisterschaft bis ins Finale gehen.