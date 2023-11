Braunschweig. Für Trainer Benjamin Travnizek hängt auch in der Heimspiel-Serie gegen die Top-Drei der Regionalliga fast alles von der Gesundheit ab.

Drei Heimspiele in Serie gegen die Top-Drei der Liga – da dürfte die Ausbeute der abstiegsgefährdeten SG Braunschweig überschaubar bleiben. Gegen den ungeschlagenen Tabellenzweiten VfL Stade haben die Regionalliga-Basketballer am Vorsamstag die erste Niederlage bereits kassiert, die mit 86:92 allerdings knapp ausfiel und somit laut Trainer Benjamin Travnizek Mut machte für die nächste Aufgabe am Samstag.