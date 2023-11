Braunschweig. Die 23-jährige Hannah Garton arbeitet seit diesem Sommer als Chefbereiterin im Löwen-Classics-Sportzentrum in Braunschweig-Lehndorf.

Hannah Garton hat in ihrer Kindheit und Jugend in Südafrika vieles ausprobiert, was der Sport hergibt. In der Schule lag ihr Fokus auf der Leichtathletik, später probierte sie sich in Schwimmen, Hockey und Fußball aus. Doch nichts davon kam gegen ihre große Leidenschaft an: das Reiten. Mit den Jahren wurde die heute 23-Jährige zu einem der größten Springreittalente ihres Heimatlandes, holte 2018 mit der Mannschaft Bronze bei den olympischen Jugendspielen im argentinischen Buenos Aires. Seit Sommer dieses Jahres arbeitet sie im Löwen-Classics-Sportzentrum von Axel Milkau in Lehndorf und hat vor allem einen Auftrag: die Verkaufspferde aus Braunschweig bei internationalen Schauturnieren so zu präsentieren, dass Käufer aus aller Welt zuschlagen.