Braunschweig. Niemand hat in der MTV-Staffel mehr Feldtore als Oranienburgs Malte Dederding erzielt. Der freut sich auf das Duell mit dem Ex-Klub.

Wenn er bei seinen Eltern zu Besuch und in seiner Heimatgemeinde Wendeburg unterwegs ist, muss Malte Dederding manchmal aufpassen, dass er nicht vor das Auto von seinem Ex-Trainer Volker Mudrow läuft. „Ich habe ihn schon ein paar Mal an mir vorbeifahren sehen, wenn ich zu Hause war“, berichtete der Handballer des HC Oranienburg lachend. Zu einem Gespräch mit dem Coach des MTV Braunschweig, der nicht weit entfernt von Dederdings Eltern in Bortfeld lebt, ist es aber noch nicht gekommen.