Braunschweig. Gegen den TSV Barmke gehen die Löwinnen zwar früh in Führung, verlieren aber trotz einer ansprechenden Leistung mit 2:4.

Für die Regionalliga-Fußballerinnen von Eintracht Braunschweig stand am vergangenen Wochenende mal wieder ein prestigereiches Duell mit dem TSV Barmke an. Mit der Mannschaft aus dem Kreis Helmstedt liefert sich der BTSV seit vielen Jahren packende Duelle, in denen lange Zeit Blau-Gelb die Oberhand hatte. In letzter Zeit steigerte sich allerdings der Gegner, wodurch Eintracht momentan eher das Nachsehen hat. So auch am Sonntag, als sich die Braunschweigerinnen trotz einer ansprechenden Leistung mit 2:4 (1:1) geschlagen geben mussten.