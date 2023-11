Braunschweig. Der RSV 23 feiert sein 100-jähriges Bestehen. Nachdem der Verein in der Corona-Zeit zu kämpfen hatte, geht es jetzt wieder aufwärts.

Fast zehn Jahre ist es her, dass zum letzten Mal eine Art Nachtlauf-Atmosphäre in der Braunschweiger Innenstadt herrschte. Nur, dass die Protagonisten auf der Strecke keine Läufer, sondern Radfahrer waren. „Rund ums Rathaus“ fand im Juli 2014 zum 33. Mal statt, inmitten sommerlicher Fußball-WM-Atmosphäre. Es sollte die letzte Auflage der Traditionsveranstaltung bleiben, ebenso war die damals 100. Veranstaltung von „Rund um den Elm“ die bis dato letzte. Als der ausrichtende Radsport-Verein Braunschweig 1923, kurz RSV 23, kürzlich sein 100-jähriges Bestehen feierte, gab es nicht wenige, die wehmütig an diese Zeiten zurückdachten.