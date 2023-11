Braunschweig. Das Stadtduell gegen die Freien Turner entwickelt sich zur torreichen Angelegenheit. Oktay, Moslener und Siranidis treffen je zweifach.

Vor Anpfiff kam ein Zuschauer zu Freie-Turner-Coach Willi Feer. Er meinte, dass die Mannschaft am letzten Sonntag beim 3:6 gegen den 1. SC Göttingen 05 ein gutes Spektakel geliefert habe. Feer entgegnete, dass er aus Trainersicht hoffe, nicht noch einmal neun Tore zu fabrizieren. „Und was ist passiert?! Wieder neun Tore“, erzählt Feer über den Wunsch, der ihm auf die Füße fiel. Erneut gab es also neun Tore im Prinzenpark zu bestaunen. Diesmal jedoch zugunsten der FTB, die am Sonntag in der Fußball-Landesliga mit 6:3 über den Lehndorfer TSV siegten.