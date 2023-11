Braunschweig. Braunschweig und Bremen holen sich in der VW-Halle die deutschen Formations-Titel. Aber es gibt auch noch viele andere Gewinner.

Der Norden tanzt. Und zwar vorneweg. Im Formationssport haben der Braunschweiger TSC und der Grün-Gold-Club Bremen am Samstagabend ihre Favoritenrollen mit sehr starken Leistungen untermauert und sind verdient deutsche Meister geworden in den Sektionen Standard und Latein. Rund 6000 Zuschauer in der Braunschweiger Volkswagen-Halle erwiesen sich als sehr faires Publikum und spendeten viel Applaus – mit Händen und Füßen. Und spornten die Protagonisten derart kraftvoll an, dass der Funke auf die Tanzfläche übersprang.