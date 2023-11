Braunschweig. Demütigungen, Sex und Gewalt: In Detlef Bothes „Deine schöne Hölle“ geht es heftig zu. Auf die Reaktionen beim Filmfest ist er gespannt.

„Es gibt Leute, die es voll erwischt“, sagt Detlef Bothe. Das habe er bei der Deutschlandpremiere seines Films „Deine schöne Hölle“ bei den Hofer Filmtagen Ende Oktober erlebt. Was er damit meint? Die Reaktionen während der Vorführung. Bothe, der Braunschweiger, der seit 30 Jahren in München lebt, hat ein Drama über eine toxische Liebesbeziehung geschaffen. Toxisch, das ist das Wort, das derzeit in aller Munde ist. Vor allem bei der jüngeren Generationen – bei allen Geschlechtern. In einer Hauptrolle ist Bothe selbst zu sehen – als Yann. Ariella Hirshfeld spielt seine Geliebte Alicia. Aber Bothe spielt nicht nur eine der tragenden Rollen, er hat auch das Buch geschrieben und Regie und Schnitt verantwortet.