Braunschweig. Zum letzten Mal bei einer deutschen Meisterschaft präsentiert der Braunschweiger TSC am Samstag die Lionel-Richie-Choreographie.

Was ist das denn für eine überragende Bilanz: Jedes Mal, wenn der Braunschweiger Tanz-Sport-Club mit seiner aktuellen Choreographie „Dancing on the Ceiling“ angetreten ist, hat er mit seiner Standard-Formation gewonnen. Immer. Wahnsinn. Zuletzt die Bundesligarunde zu Beginn des Jahres und davor die Weltmeisterschaft in der Volkswagen-Halle. Und am Samstag soll der nächste Titel folgen, bei der deutschen Meisterschaft an gleicher Stätte.