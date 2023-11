Braunschweig. So viele Zuschauer wie möglich wollen die Drittliga-Handballer im Dezember in die VW-Halle locken, brauchen dafür aber auch Hilfe.

Volker Mudrow, der Trainer von Braunschweigs Drittliga-Handballern, gibt zu, dass er die Messlatte selbst ganz schön hochgelegt hat. Von einer Kulisse von 5000 Zuschauern träumt der MTV-Coach, wenn seine Mannschaft am 8. Dezember (19.30 Uhr) für ihr sogenanntes Highlight-Spiel den TSV Anderten in der Volkswagen-Halle zu Gast hat. Normalerweise absolviert Mudrows Team seine Spiele in der Sporthalle Alte Waage, in die etwa 1250 Zuschauer passen. Schön muckelig und stimmungsvoll ist es dort, doch in den vergangenen Jahren hat sich beim MTV bewährt, dass die Handballer einmal im Jahr, kurz vor Weihnachten, in die größere VW-Halle ziehen, wo mehr als 6000 Zuschauer reinpassen.