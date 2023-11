Braunschweig. Der in unserer Region lebende Profi-Schwergewichtler hat sich mit Universum auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Ein Kampf ist in Sicht.

„Ich war schon immer ein Stehaufmännchen und lasse mich nicht aufhalten – von nichts und niemandem“, sagt Michael Wallisch. Der Profiboxer, der lange in Braunschweig wohnte und mit seiner Familie mittlerweile in Groß Ilsede eine neue Heimat gefunden hat, ist bereits seit längerem unzufrieden mit den Abläufen im Boxzirkus, den er im Gespräch mit unserer Zeitung als „Drecksgeschäft“ brandmarkte. Lebewohl will der 38-Jährige seinem Sport deswegen aber nicht sagen, stattdessen neue Wege gehen. Ab sofort steigt Wallisch für den traditionsreichen Hamburger Universum-Boxstall in den Ring.