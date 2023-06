Der MTV Braunschweig um Angreiferin Jule Bierkandt (rechts) will am Samstag, 17. Juni, den Klassenerhalt feiern.

Braunschweig. Für die Hockey-Frauen des MTV geht es am 17. Juni gegen Kiel um den Verbleib in der Regionalliga. Ein Sieg würde in jedem Fall reichen.