Mit der Kür „In constant touch“ gelang der Standardtanz-Formation des Braunschweiger TSC im Jahr 2014 der bislang letzte WM-Sieg in der VW-Halle.

Braunschweig. Am Samstag steigt in der VW-Halle die Weltmeisterschaft im Formationstanzen. Das weckt Erinnerungen an große Erfolge der Braunschweiger.