Vermittler für Gerechtigkeit und ein Miteinander beim Fußball

Erst vor einigen Tagen hatte Atakan Koctürk wieder eine dieser Herausforderungen zu bewältigen. Als Schiedsrichter leitete er eine U19-Fußballpartie. Eine der beiden Mannschaften bestand überwiegend aus türkischstämmigen Spielern, deren Kommandos auf dem Rasen für Deutsche nicht zu verstehen waren. Einer Zuschauerin passte das überhaupt nicht. Sie überzog die Aktiven mit rassistischen Beleidigungen. Selbst nachdem Atakan Koctürk sie der Anlage verwiesen hatte, machte die Frau von draußen lautstark weiter. Die Aggressivität übertrug sich zunehmend auf das Geschehen auf dem Feld. Konsequenz: Spielabbruch.

„Dass der Trainer der anderen Mannschaft später auch noch erklärte, dass er die Frau verstehen kann, weil Deutsch auf dem Platz Amtssprache sein sollte, hat dem Ganzen die Krone aufgesetzt“, erzählt Koctürk. Den Mann vom VfB Rot-Weiß machen solche Situationen nachdenklich, aber er hat gelernt, damit umzugehen. Als einer von insgesamt 14 Konfliktlotsen des Niedersächsischen Fußballverbandes setzt er sich mit den Themen Anti-Diskriminierung und Gewaltprävention im Amateurfußball auseinander.

Atakan Koctürks Onkel spielte für Eintracht Braunschweig, Leverkusen und Istanbul

Dass jemandem Unrecht widerfährt, konnte Atakan Koctürk noch nie gut ertragen. „Wenn ich ein solches Gefühl hatte, bin ich immer aufgestanden und habe versucht, eine Lösung zu finden“, sagt er. Eigentlich wurmt ihn schon rückblickend, dass sein Opa in Deutschland damals keine besseren Lebensbedingungen vorfand. „Er kam als Gastarbeiter hierher, hat das Land mitaufgebaut. Er hat 13 Stunden am Tag geschuftet, aber in einer Baracke geschlafen“, weiß er aus Erzählungen.

Heute sei Deutschland ganz anders. Jeder habe seine Chance, wenn er nur hart genug daran arbeite. Wenngleich es mit Migrationshintergrund immer noch schwerer sei, sagt Koctürk, dessen Onkel Özkan auf Fußballebene einiges erreichte: Er gehörte in den 90er Jahren Eintrachts Profikader an, spielte zudem für Leverkusen und Fenerbahce Istanbul.

Ungerechtigkeit kann der NFV-Konfliktlotse nur schwer ertragen

Atakan Koctürk kann sich noch gut daran erinnern, was sich seine Mutter während seiner Grundschulzeit anhören musste. „Die Lehrerin hat ihr gesagt, dass aus mir nie etwas werden würde“, erzählt er. Der Satz ist vor vielen Jahren gefallen. Aber so etwas brennt sich ein ins Gedächtnis. Wie falsch er war, ist heute zu sehen. Der von der Pädagogin mit einer Hauptschulempfehlung abgeschriebene Junge von einst hat seinen Weg gemacht. Bald wird er sein Abitur am Wirtschaftsgymnasium der Otto-Bennemann-Schule ablegen – als erster aus der Familie, wie er mit berechtigtem Stolz sagt.

Bemerkenswert ist aber auch das, was Koctürk sonst noch leistet. Seit diesem Jahr gehört er dem geschäftsführenden Vorstand des NFV-Kreises an – wo diesem Gremium doch sonst überwiegend Menschen in gehobenem Alter angehören. Als E-Football-Beauftragter will der leidenschaftliche Fifa-Zocker zudem den Computersport nach vorne bringen.

Leidenschaftlicher Fifa-Zocker sitzt als Bürgervertreter im Integrationsausschuss

Und auch sonst macht der Braunschweiger Dinge, die sich viele für die Zeit nach ihrer Verrentung aufsparen: Zum Beispiel engagiert er sich politisch für die SPD, sitzt als Bürgervertreter im Integrationsausschuss. „Meine Großeltern weinen immer, wenn ich von so etwas erzähle. Ich kann Dinge machen, die ihnen früher verwehrt waren“, erzählt er. Für vieles braucht es aber nicht nur Engagement, sondern auch Mut. Im Juli griff Koctürk erfolgreich ein, als zwei mutmaßlich rechtsextreme Schläger am Frankfurter Platz auf einen Mann einprügelten. Gewalt, sagt er, habe in diesem eigentlich doch so wundervollen Land nichts zu suchen.

Und doch gibt es sie, leider auch auf dem Fußballplatz. Immer öfter werden Schiedsrichter zu Opfern, wie der Referee selbst einmal vor rund drei Jahren zu spüren bekam. Bei einem Bezirksliga-Spiel rasteten Zuschauer aus, beschimpften ihn als „Scheiß-Türke“ und beschädigten sein Auto. Sein Assistent sei mit Bierflaschen beworfen worden, erinnert er sich. Der Fall beschäftigte Juristen, wurde letztlich aber außergerichtlich beigelegt.

Koctürk: Corona-Frust wird auch auf Fußballplätzen rausgelassen

Die Pandemie habe zusätzlichen Frust erzeugt, der jetzt auch auf den Fußballplätzen rausgelassen werde, vermutet der Unparteiische. Nur so sei es zu erklären, dass es seit Sommer in einem überschaubaren Zeitraum so viele Spielabbrüche wie nie zuvor gegeben habe, meint er. Beleidigungen, Bedrohungen, tätliche Angriffe – oft sind die Männer mit der Pfeife das Ziel der Attacken, was den ohnehin schon vorhandenen Schiedsrichter-Mangel weiter verstärkt.

An dieser Stelle setzen auch die Konfliktlotsen an. Die Ehrenamtlichen sollen die Sportler für die Probleme sensibilisieren. Vor Spielen mit Konfliktpotenzial wirken sie bereits im Vorfeld präventiv ein. Nach Entgleisungen begleiten sie die Aussprachen der Beteiligten, vermitteln Tätern manchmal sogar Anti-Aggressions-Trainings.

Braunschweiger zückt Rote Karte symbolisch gegen Gewalt und gegen Diskriminierung

Nicht zuletzt sind die Konfliktlotsen auch als Beobachter bei Amateurspielen dabei, die Zündstoff bergen. In der Landesliga beispielsweise sind das Gastauftritte von Göttingen 05 in Braunschweig. Deren linke Fanszene geriet schon mehrfach mit rechtsgerichteten Anhängern aneinander – zuletzt im November auf der Anlage des seinerseits unbeteiligten TSV Lamme.

„Miteinander reden hilft in vielen Fällen weiter“, sagt Koctürk, der im Zuge der EM 2008 erstmals Faszination für die Schiedsrichtertätigkeit verspürte. In der Menü-Tüte eines Burgerrestaurants hätten damals eine gelbe und eine rote Karte gesteckt, erinnert er sich. Auf dem Bolzplatz habe ihm deren Gebrauch so viel Spaß gemacht, dass er irgendwann einen Schiri-Lehrgang absolviert habe. Heute zückt Atakan Koctürk die rote Karte auch symbolisch: gegen Gewalt und gegen Diskriminierung.

