Braunschweiger THC stürmt mit Torspektakel an Tabellenspitze

Nach einem begeisternden Wochenende sind die Männer des BTHC weiterhin verlustpunktfreier Spitzenreiter der 2. Hallenhockey-Bundesliga. Einem furiosen 14:11 (7:5)-Heimsieg gegen den Großflottbeker THGC am Samstag folgte einen Tag später ein 5:4 (3:3)-Auswärtserfolg bei Klipper Hamburg.

Ein wahres Hockey-Spektakel bekamen die Zuschauer in der Sporthalle der IGS Weststadt geboten. „Das war eines von den Spielen, in denen beide Mannschaft Vollgas geben und offensiv spielen“, sagte BTHC-Trainer Carsten Alisch im Anschluss an das 14:11 gegen den Erstliga-Absteiger. Im Überschwang des siegreich gestalteten Torfestivals vergaß Alisch aber auch die Kritik nicht: „Beide Mannschaften waren im Spielaufbau zu fehleranfällig – fast alle Tore sind im Umschaltspiel entstanden, nur wenige durch einen eigenen Spielaufbau.“

Die Partie, in der die Braunschweiger von Beginn an und dann fast über die gesamte Spielzeit in Führung lagen, hatte sich Alisch eigentlich ganz anders vorgestellt. „Ich habe eben zu den Jungs gesagt: ,Wenn man 14 Tore schießt, dann darf man auch 11 bekommen.’ Aber eigentlich hatten wir uns vorgenommen, nicht mehr als vier zu kriegen.“

Gäste drängen auf den Ausgleich

Bei eigenem 7:9-Rückstand zu Beginn des Schlussviertels nahmen die Gäste aus Hamburg früh den Torwart raus und drängten mit sechs Feldspielern auf den Ausgleich, kamen 100 Sekunden vor Schluss sogar auf 11:12 heran. Doch der BTHC, der in einer eher kleinlich gepfiffenen Partie zwei Siebenmeter gegen sich bekam, machte am Ende den Sack zu.

„Für die Zuschauer gibt es nichts Geileres als solche Torspektakel. 25 Tore sieht man nicht so oft“, freute sich BTHC-Kapitän Fabian Mund für die Fans, die trotz 2G+ den Weg in die Halle gefunden und das Spiel hörbar genossen hatten. Doch der zweifache Torschütze, der im Feld in der Abwehr, in der Halle aber im Angriff agiert, stellte auch klar: „Als Spieler willst du so etwas eigentlich verhindern.“

Offenes Spiel in Hamburg

Dies gelang am Sonntag besser, als gegen Klipper „nur“ fünf Tore zum Sieg reichten. „Klipper hat tief in der Raumdeckung gestanden“, berichtete Alisch von einem schwierigen und lange Zeit offenen Spiel. Wie schon am Samstag war der BTHC mit einer 2:0-Führung gestartet, musste nach hinten raus aber noch lange zittern. Torwart Philipp Teichert stellte am Ende mit starken Paraden den Sieg sicher.

Tore BTHC: Richwien (5/2), Mund (2/1), Krüger (2/-), Mathe (2/1), Wons (1/1), Fröhlich (1/-), Holtmann (1/-).

