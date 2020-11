Schlusslicht Freie Turner verliert erneut Oberliga-Heimspiel

Eigentlich hatte der Pokalsieg gegen SVG Göttingen unter der Woche Selbstvertrauen und Schwung für die Liga geben sollen. Doch im letzten Fußball-Oberligaspiel vor der Corona-Pause war bei den Freien Turnern nichts vom erhofften Auftrieb zu sehen. Die ernüchternde 1:3-Niederlage gegen Blau-Weiß Tündern macht eine Aufholjagd für das Schlusslicht immer schwerer.

Als die Spieler der Gäste in der zweiten Hälfte nach und nach ausgewechselt das Feld verließen, standen ihre Teamkameraden stets auf, klatschten und feuerten ihre Mannschaftskollegen an. Auf dem Platz zeigte sich die Elf bissig und gewann wahrlich nicht aufgrund von spielerischen Qualitäten.

Keine Übermannschaft

„Eine Übermannschaft war das ganz gewiss nicht. Diese Niederlage ist schwer zu akzeptieren“, sagte Turner-Abwehrmann Marvin Fricke. Der 29-Jährige kam als einer der ersten vom Platz, alleine. Kein gemeinsamer Kreis, der nach dem letzten Abpfiff in diesem Jahr gebildet wurde. Und vor allem: Kein Eindruck bei den Zuschauern, dass aufseiten der Gastgeber eine geschlossene Einheit auf dem Kunstrasenplatz gestanden hatte.

Eine Erklärung für die enttäuschende Leistung fiel Fricke so kurz nach dem Schlusspfiff schwer. „Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, waren nicht so leichtfüßig“, meinte er. Jeder Einzelne habe gewollt, aber es habe einfach nicht gepasst an diesem Tag.

Das Pokalspiel in den Beinen

Offensivmann Benedict Chandra, im Pokal mit drei Treffern der Gewinner des Spiels, meinte: „Körperlich habe ich das Spiel von Mittwoch heute schon gemerkt, aber das darf natürlich keine Ausrede sein.“ Vorne vergebe das Team zu viele Chancen, hinten sei es zu oft nicht da, sagte der 23-Jährige. Zwei Beispiele: Damir Vrancic scheiterte in der ersten Hälfte mit einem Abschluss freistehend am Pfosten. Beim 1:3 profitierte Tündern von einem Missverständnis zwischen Turner-Keeper Timo Keul und Fricke. „Ganz klar mein Ding, ich muss den Ball wegschlagen“, nahm Fricke das Gegentor verantwortungsbewusst auf seine Kappe.

Auf die Frage, ob sich das Team geschlossen gegen die Niederlage gestemmt habe, meinte Chandra vielsagend: „Nein, das Gefühl hatte ich heute nicht.“

„Wir wirken zu müde“

Reichlich bedient wirkte deshalb auch das Trainerteam um Kosta Rodrigues und Stefan Riedel. „Wir laufen ständig der Musik hinterher und wirken zu müde, noch diesen einen Schritt mehr zu machen“, sagte Rodrigues. Wenn einige meinten, dass ihnen der Ball von alleine auf den Fuß falle, dann irrten sie, so der Trainer, der dann noch einmal richtig deutlich wurde: „Im NFV-Pokal träumen alle von der Qualifikation für den DFB-Pokal, vergessen aber anscheinend den Ligaalltag.“

Machbar sei der Klassenerhalt schon noch, sagte der Trainer. „Die Frage ist nur, ob die Mannschaft es wirklich will. Klar muss sein, dass wir hier nicht die Animateure sind.“ In den nächsten Wochen brauchen das weder Rodrigues noch Riedel zu sein. Der Ball ruht, und alle Beteiligten haben reichlich Zeit, sich Gedanken zu machen, wie der drohende Abstieg in die Landesliga noch abgewendet werden kann.

Tore: 0:1 Aydin (18.), 0:2 Tegtmeyer (57.), 1:2 Kunze (58.), 1:3 Tegtmeyer (78.).

Freie Turner: Keul – Schreyer, Fricke, Kunze, Hintersdorf – Wiese, Bollonia (57. Mastel), Vrancic – Franke, Evers (72. Müller), Chandra (84. Döring).