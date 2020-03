U19 Löwen erobern mit Rückkehrer Drews die Reboundhoheit

Den U19-Jungs der Basketball Löwen ist ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt der Nachwuchs-Bundesliga gelungen. Die Mannschaft besiegte in der Abstiegsrunde das Schlusslicht Eisbären Bremerhaven mit 100:86 (63:38). Fünf Saisonspiele stehen noch aus. „Den Grundstein zum Sieg haben wir in...