Kampfthriller ohne Happy-End bei den Basketball Löwen

Nach zweieinhalb Stunden eigentlich rasantem Hin und Her, das allerdings von der rekordverdächtigen Zahl von 92 Freiwürfen ausgebremst wurde, feierten am Ende wieder mal die Gäste. Und bei Braunschweigs Basketballern und ihrem Betreuerteam lagen nach dem zweiten Verlängerungskrimi in Folge die...