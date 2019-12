4:0 – klare Sache für die Eintracht-Frauen

Mit einem souveränen Auftritt daheim gehen die Fußballfrauen der Eintracht in die Winterpause. Gegen den ESV RW Göttingen gelang am Biberweg am Sonntagnachmittag ein 4:0 (2:0)-Erfolg, der zu keinem Zeitpunkt in Gefahr war. „Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung und natürlich auch dem zu Null...