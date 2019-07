Sparkassen Open – Sieben Deutsche zum Auftakt auf dem Platz

Mit zehn Einzeln der ersten Runde des Hauptfeldes und zwei Qualifikationsspielen Beginnt an diesem Sonntag (10 Uhr) das ATP-Challenger Turnier in Braunschweig. Gleich am Auftakttag der Sparkassen Open müssen sieben deutsche Tennisprofis auf die Sandplätze im Bürgerpark. In der Qualifikation will...