BTHC hat Aufstiegs-Trauma überwunden

Neun BTHC-Tore und wohl mindestens ebenso viele Bierduschen nach dem Schlusspfiff sahen am Samstag die mehr als 400 Zuschauer auf dem Jahnplatz. Die Hockey-Männer vom Bürgerpark hatten sich vorgenommen, nach Jahren des Scheiterns endlich den Aufstieg in die Regionalliga in die Tat umzusetzen – und...