Eintrachts Hockey-Frauen deklassieren Bremen

Was für ein Befreiungsschlag : Mit 8:3 (4:1) haben die Hockey-Spielerinnen von Eintracht den Club zur Vahr Bremen besiegt, sich damit den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga gesichert und die Bremerinnen so gut wie sicher in die Regionalliga geschickt. „Die Mannschaft war auf den Punkt konzentriert,...