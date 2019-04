Polonia schafft den zweiten Saisonsieg

Den zweiten Saisonerfolg verbuchte der KS Polonia in der Fußball-Kreisliga. Damit gaben die Heidberger den letzten Tabellenplatz an den SV Schwarzer Berg ab, der sein Antreten beim SV Gartenstadt am Vortag abgesagt hatte. Obwohl die Ausschreibung die beiden Letztplatzierten als Absteiger eindeutig...