Ungewissheit vor Rückrundenstart

Die Vorbereitung lief durchwachsen. Doch das ist nichts Neues für Carsten Alisch, den Trainer von Eintrachts Hockey-Spielerinnen. „Das kennen wir. Das ist leider immer so im Frühjahr, wenn die Osterferien in der Vorbereitungszeit liegen“, sagt Alisch vor dem Rückrundenstart der 2. Bundesliga in die Feldsaison beim Klipper THC Hamburg an diesem Samstag (14 Uhr).

Das sei auch das Los einer sehr jungen Mannschaft mit vielen Schülerinnen. 15 von den 24 Spielerinnen aus seinem Team sind noch nicht einmal 20 Jahre alt. „Da planen Eltern den Urlaub, und die Tochter muss mit“, schildert der 41-Jährige: „Wir haben in der Vorbereitung nie die komplette Mannschaft zusammen gehabt, die im ersten Punktspiel auflaufen soll. Aber das ist nichts, was mich nervös macht.“ Dass auch er selbst in der vergangenen Woche wegen Grippe und Nasennebenhöhlenentzündung beim Training fehlte, passt in das Bild der holprigen Vorbereitung.

Alisch schränkt ein, dass fast alle Konkurrenten mit ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hätten, schließlich seien alle Spielerinnen reinste Amateure. Schulische und berufliche Termine stünden im Vordergrund.

Mit Kira Curland, Jil Donath, Louisa Fasold, Anne Edelhäuser und Luisa Schlüter stießen fünf Talente aus dem Nachwuchs zum Zweitligakader, die in ihre erste Spielzeit bei den Frauen gehen. Gesa Blumenberg, die aus Studiengründen zuletzt beim Süd-Zweitligisten Nürnberger HTC spielte, kehrte zudem zurück nach Braunschweig. Verzichten muss Alisch in der Rückserie auf zwei Stammkräfte. Josephine Lampe, die erfolgreichste Eintracht-Torschützin (4) der Hinserie, fehlt wegen eines Neuseeland-Aufenthalts. Manja Nuttelmann hatte sich bereits zur Hallenspielzeit aus Studiengründen dem Bremer Club zur Vahr angeschlossen.

Wo steht meine Mannschaft? Das sei vor der ersten Partie die Frage für alle Trainer und Spielerinnen, sagt Alisch. So werde die Begegnung beim Klipper THC bereits zu einer ersten Standortbestimmung. Die Hinserie, in die Eintracht mit einem furiosen 5:1-Erfolg gegen die Hamburgerinnen gestartet war, lief nicht unbedingt nach Wünschen der Braunschweigerinnen. Vor allem die Niederlagen bei Blau-Weiß Köln (2:3) und beim Club zur Vahr Bremen (1:3) seien ausgesprochen ärgerlich gewesen. „Da haben wir sechs Punkte liegen gelassen“, klagt Alisch. Mit sieben Punkten rangiert Eintracht nur auf dem fünften Tabellenplatz der Achterstaffel, liegt damit gerade einmal vier Zähler vor dem Schlusslicht Klipper THC. Auch deshalb kommt der Begegnung am Samstag bereits große Bedeutung zu.

„Unsere Lage ist nicht dramatisch, aber leichten Druck verspüren wir schon“, schildert Carsten Alisch die Ausgangslage. „Nach unten absichern“ lautet die Vorgabe für sein Team. Er ist aber auch zuversichtlich: „Wenn wir die richtige Einstellung zum Spiel finden und Nebensächlichkeiten ausblenden, werden wir das Spiel gewinnen.“

Für Alisch wird die Rückrunde zur Abschiedstour. Er wird die Eintracht-Frauen nur noch bis zum Saisonende trainieren. Nach 12 Jahren als Cheftrainer der Frauen wurde sein Vertrag nicht verlängert. Wer im Sommer die Nachfolge antritt, ist noch ungewiss. Eintracht sucht seit Ende 2018 nach einem neuen Chef-Coach, ist dabei aber noch nicht zu einem Abschluss gekommen.