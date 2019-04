Protest des MTV hat Erfolg, Handball-Spiel wird wiederholt

Im Kampf um den Klassenerhalt haben die Drittliga-Handballer des MTV ein Ass im Ärmel, mit dem kaum noch zu rechnen war. Ihr Ende Januar mit einem Tor Differenz verlorenes Heimspiel gegen die Bundesliga-Reserve der Füchse Berlin wird noch einmal ausgetragen. Wegen eines Formfehlers des Kampfgerichts hatten die Braunschweiger eine Neuansetzung verlangt.

Der Protest wurde vom Bundessportgericht zunächst abgewiesen. Vor dem Bundesgericht, das ist die letzte Instanz, bekamen sie in einem Revisionsverfahren nun Recht. „Wir sind dankbar und froh, dass das Ganze nun sportlich entschieden wird“, sagt Co-Trainer Udo Falkenroth, der sich um alle organisatorischen Dinge kümmert.

Rückblick – was gegen die Hauptstädter genau passiert war: In den letzten fünf Minuten darf man im Handball nur eine Auszeit nehmen. Egal, wie viele man von den drei Auszeiten noch übrig hat. Der MTV nahm in der 59. Minute seine zweite Auszeit. Die dritte grüne Karte (diese symbolisieren die Auszeiten und sind von T1 bis T3 nummeriert) hätten die extern angesetzten Offiziellen am Kampfgericht daher zusammen mit der zweiten Karte laut Richtlinie einsammeln müssen, da sie keine Gültigkeit mehr besaß.

Auszeit-Karten wurden nicht eingezogen

Durch diese Regelung soll vermieden werden, dass versehentlich eine Auszeit genommen wird – so wie es dann passiert ist. Doch der Einzug der Karte war nicht erfolgt. In der turbulenten Schlussminute nahm der MTV bei Ballbesitz und noch 25 Sekunden Spielzeit die dritte Auszeit, um den Spielzug für ein mögliches Remis zu besprechen. Statt diese Auszeit zu unterbinden – wie es korrekt gewesen wäre – bestraften die Unparteiischen MTV-Coach Volker Mudrow mit einer Zweiminutenstrafe plus Ballbesitz für die Gäste, die die Schiedsrichter auf den Fehler aufmerksam gemacht hatten. Die Niederlage war damit besiegelt. In Überzahl spielten die Füchse die restliche Spielzeit herunter.

Die Wiederholung dürfte für die Verantwortlichen und die Spieler des MTV in zweifacher Hinsicht eine Genugtuung sein. Nicht nur die Tumulte in der Schlussminute, sondern auch ein Hin und Her um die Austragung im Vorfeld der Partie hatten für reichlich Unmut gesorgt. Sechs Stammkräfte des MTV lagen mit Grippe flach. Das allein ist jedoch kein zwingender Grund für eine Spielverlegung. Der MTV berief sich aber auf einen Passus, dass wegen der WM – an dem Wochenende fanden die Finalspiele statt – Punktspiele verlegt werden können. Zunächst stimmten die Berliner einer Verlegung zu, die sie wenig später widerriefen. So musste der MTV arg geschwächt antreten.

Wiederholungsspiel vielleicht schon am 1. Mai

Wann die Wiederholungspartie stattfindet, ist noch nicht ganz klar. Der MTV möchte sie am 1. Mai um 17 Uhr in der Alten Waage austragen. Denn der letzte Spieltag ist am 4. Mai. Dann reisen die Braunschweiger nach Bernburg. Bis dahin müssen alle anderen Begegnungen gespielt sein. Eine Bestätigung der Stadt steht noch aus, dass die Spielstätte Alte Waage am Feiertag genutzt werden kann. Dauerkarten haben für die Begegnung keine Gültigkeit. Denn Ausrichter des Wiederholungsspiels ist nicht der MTV, sondern der Deutsche-Handball-Bund.

So groß die Freude über die zweite Chance auch ist, die volle Konzentration gilt dem kommenden Spiel gegen den neuen Tabellenführer aus Rostock. Die Hanseaten holten bei Eintracht Hildesheim ein Remis und zogen am Zweitliga-Absteiger vorbei. „Die können mit zwei Siegen aus eigener Kraft Meister werden und mit Sicherheit hoch motiviert auflaufen“, verdeutlicht Mudrow, dass eine weiterer Überraschungserfolg noch schwerer werden dürfte.

3. Liga: MTV – HC Empor Rostock, Samstag 19.30 Uhr, Halle Alte Waage.