TCS Vahdet gegen Goslar völlig von der Rolle

Braunschweig. Zehn Goslarern gelingt ein Überraschungserfolg in der Fußball-Landesliga in Braunschweig. Sie gewinnen mit drei Toren Vorsprung.

Der TSC Vahdet Braunschweig hat in der Fußball-Landesliga eine ganz bittere Heimpleite schlucken müssen. Gegen zehn Goslarer verlor der klare Favorit am Sonntagnachmittag deutlich mit 1:4 (0:4).

Es waren keine fünf Minuten gespielt, als der Goslarer SC bereits das erste Mal jubelte. Tahir Darboe hatte aus rund 25 Metern halbrechter Position einfach mal abgezogen und in den Winkel getroffen (3.). Die verdutzten TSC-Kicker waren in der Anfangsphase noch im Tiefschlaf, standen stets mehrere Schritte vom Gegner entfernt.

Das 0:2 fällt schon nach neun Minuten

Nach Traumpass von Niklas Heidrich lief Christian Schubert alleine auf das Tor und verwandelte sicher zum 2:0. Zu diesem Zeitpunkt waren erst neun Minuten gespielt. „Die ersten beiden Schüsse waren direkt im Tor. Danach haben wir uns auch ein bisschen gehen lassen“, erklärte Trainer Yalcin Erarslan enttäuscht.

TSC Vahdet verliert 1:4 gegen Goslarer SC Überraschungserfolg für den Goslarer SC in der Landesliga am Sonntag, 7. April 2019: 1:4 gewinnen die Gäste beim TSC Vahdet.

Seine Mannschaft hatte in der Folge Glück, dass Schubert eine weitere Großchance an den Pfosten setzte (15.) und wenig später ein Treffer wegen Abseitsstellung zurückgepfiffen wurde. Als der Schiedsrichter nach 23 Minuten Goslars Malte Jahn aufgrund eines zu früh ausgeführten Freistoßes mit Gelb-Rot vom Platz stellte, hofften die Zuschauer auf eine Wende. Doch es wurde noch schlimmer. Sekunden später fehlte bei Vahdet erneut die Zuordnung, und Niklas Heidrich erhöhte auf 3:0 (25.). Ein langer Freistoß, der von Heidrich nach 30 Minuten über die Linie gedrückt wurde, machte das Debakel für Vahdet perfekt. Zehn Gäste spielten die Hausherren an die Wand. „Die Rotationen, die wir auch auf der Torwartposition vornehmen mussten, haben die Defensive geschwächt. Zudem hat Goslar aus fast jedem Schuss auch einen Treffer gemacht“, so Erarslan.

Halbzeitansprache bewirkt nicht viel

Seine deutlichen Worte in der Halbzeitpause erreichten die Mannschaft nur bedingt. Vahdet war nur zwar besser, bestimmte das Spiel, fand in Überzahl aber trotzdem zu selten die Lücken in der Abwehr der Gäste und vergab die Chancen dann auch noch.

„Obwohl wir heute so schlecht waren, haben wir uns immerhin noch einige gute Chancen erarbeitet“, erklärte der Trainer und hob somit die positiven Aspekte hervor. Masirullah Omarkhiel gelang wenigstens ein Ehrentreffer an diesem rabenschwarzen Tag.

Tore: 0:1 Darboe (3.), 0:2 Schubert (9.), 0:3 Heidrich (25.), 0:4 Heidrich (29.), 1:4 Omarkhiel (61.).

Vahdet: Ayaz – Zinkler, Manneh (82. Manai), Mulic, Agge – Grah, Diana (67. Atas), Gercke, Türkad (76. Victor) – Uysal, Omarkhiel.