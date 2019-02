Kreisligist Leiferde triumphiert

Als elfte Fußball-Mannschaft kann sich der VfL Leiferde seinen Namen in den Siegerpokal für den Braunschweiger Hallenstadtmeister eingravieren lassen. Der 29. Titel ging in den Südwesten der Stadt. Der Kreisligist besiegte im Finale das Bezirksligateam vom SC Volkmarode mit 3:1 nach Sechsmeterschießen im Turnier, das gemäß dem NFV-Regelwerk nach Futsal-Regeln ausgespielt wurde.

„Ich meine, wir haben einen hochverdienten Sieger. Leiferde hatte schon letztes Jahr mit der Halbfinalteilnahme angedeutet, dass sie eine technisch versierte und torgefährliche Mannschaft haben. Das haben die Spieler diesmal komplett umgesetzt, Gratulation dazu“, meinte NFV-Kreisspielausschussvorsitzender Torsten Bergmann, der wieder mit der Organisation des Turniers betraut war.

Leiferde und Volkmarode lieferten sich ein packendes Finale, zunächst hatte der Kreisligist mehr vom Spiel und führte verdient, dann kamen die Rot-Weißen besser in die Partie, glichen aus, vergaben aber kurz vor Schluss einige Hochkaräter. Im Sechsmeterschießen fehlte dann das nötige Glück.

Jan-Hendrik Schulze, Volkmarodes Co-Trainer, hatte in der Vorrunde nicht unbedingt mit dem Titel gerechnet, aber einen anderen Konkurrenten als Leiferde erwartet, an dem man sich schon in der Vorrunde die Zähne ausgebissen hatte (0:1). Er rechnete eher mit Lamme oder Freie Turner. Doch seine Schützlinge besiegten im Halbfinale eben den TSV Germania Lamme, während im zweiten Semifinale Leiferde gegen die Freien Turner die Revanche für die Halbfinal-Niederlage im Vorjahr gelang.

So wurde aus dem „Duell der Giganten“, sprich den Favoriten aus der Landesliga, eben das kleine Finale. Lamme behielt wie in der Vorrunde die Oberhand gegenüber den Kickern vom Prinzenpark.

Vor einer tollen Kulisse von mehr als 500 Zuschauern boten aber alle Teams sehr guten Hallenfußball, erst zum Ende hin schwanden dann meist doch die Kräfte. „Besonders die klassentieferen Teams haben einen guten Eindruck hinterlassen“, so Bergmann. Etwas Pech hatte der HSC Leu, der in seiner letzten Partie den Freien Turnern überlegen war, aber die Chancen liegen ließ. Prompt schafften die Braun-Weißen den 2:1-Sieg. „Wir haben uns prima verkauft, es ist aber wie in der Bezirksliga, es fehlt oft die allerletzte Konzentration. Technisch waren wir sehr gut“, bilanzierte HSC-Trainer Dirk Kiwitt.

Für Verwunderung sorgten bei dem 4:0-Sieg der Heidberger gegen Hondelage zwei Treffer, die das Gros der Zuschauer eigentlich „am Tor vorbei“ gesehen hatten. Der Ball wurde aber beide Male aus dem MTV-Gehäuse geholt, die Tauglichkeit des Netzes genau geprüft und die Treffer gegeben.

Ein gutes Turnier lieferte auch der FC Rautheim ab. Dem SC Volkmarode trotzte der Kreisligist ein 0:0 der besseren Sorte ab und scheiterte in der Gruppenphase nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses. Und der RSV aus der Kreisklasse, der sich im Vorrundenturnier gegen den BSC Acosta durchgesetzt hatte, machte zu Beginn dem späteren Titelträger Leiferde mit einem 1:1 das Leben schwer – ein Beleg dafür, welche Energieleistung notwendig war, um sich durchzusetzen.

Hochzufrieden mit dem Verlauf war das Organisationsteam um Torsten Bergmann, der resümierte: „Der Verlauf war diesmal sehr fair, die Strafen lagen insgesamt im Rahmen. Ein großer Dank gilt meinem Team vom Kreisspielausschuss.“