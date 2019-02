Eintracht ist der Bundesliga ganz nah

Eintrachts Hockey-Spielerinnen haben nach der zweiten Saisonniederlage in der Regionalliga am Samstag beim Hamburger Polo Club schnell zurück in die Erfolgsspur gefunden. Einen Tag nach dem 2:4 (2:2) in Hamburg schlug das Team von Trainer Carsten Alisch vor 200 Zuschauern in der Sporthalle Wenden den Club zur Vahr Bremen mit 4:0 (2:0) und ist der Rückkehr in die Bundesliga einen großen Schritt näher gekommen. „Die Bürde des Gewinnen-müssens scheint doch stärker auf der junge Mannschaft zulasten, als vermutet“, stellte Alisch nach dem zähen Kampfspiel gegen Bremen fest. Hinzu kam, dass mit Dinah Fröhlich, Josephine Lampe und Inga Matthes an beiden Tagen drei Leistungsträgerinnen fehlten.

Dabei hatte Eintracht auch in Hamburg gute Chancen, die Punkte mitzunehmen. „Wir haben den Ball einfach nicht über die Linie bekommen“, haderte Alisch einmal mehr in dieser Saison mit der Torschussschwäche seiner Spielerinnen. Die beiden Treffer von Levia Grabietz und Anna Krause reichten gegen die gute Polo-Mannschaft nicht.

Vom Ergebnis her besser machte es Eintracht am Sonntagnachmittag gegen Bremen. Emely Vysoudil brachte die Gastgeberinnen schon nach 120 Sekunden in Führung. Nach einem überlegten Zuspiel von Julia Hemmerich lenkte die 19-Jährige den Ball ins leere Tor. Als Paulina Roth nach sieben Minuten auf 2:0 erhöhte, schien Eintracht einem leichten Sieg entgegenzusehen.

Eine Fehleinschätzung. Der Tabellenführer passte sich mehr und mehr dem Niveau der Bremerinnen an. Das Spiel wirkte trotz der Zwei-Tore-Führung hektisch und nervös. Gelungene Kombinationen hatten Seltenheitswert. Bis zur 51. Minute sahen die Zuschauer sportliche Magerkost. Bremen erwies sich als harmlos, so dass Torhüterin Viktoria Wiedermann einen sehr geruhsamen Tag verlebte, einmal vor der Pause und dreimal nach dem Wechsel musste die Schlussfrau Bälle parieren. Zum fünften Mal in dieser Saison beendete sie eine Partie ohne Gegentreffer.

Auf der anderen Seite ging Eintracht äußerst leichtfertig mit den Chancen um. Serienweise vergaben sie beste Möglichkeiten gegen harmlose Gäste. Zudem traf Eintracht viermal – Hemmerich (2), Vysoudil und Krause – das Aluminium des Tore. Erst in der Schlussphase sorgten Hemmerich (51.) und Clara Farr (60.) mit zwei Toren für den Endstand. „Für uns zählen nur noch die Punkte bis zum Aufstieg“, sagte Alisch mit Blick auf die zwei noch ausstehenden Partien.

