Mittelfinger - Polizeieinsatz bei Fußballturnier in Braunschweig

Ein „Stinkefinger“, gezeigt von einem Spieler in Richtung Fans, hat bei einem Fußballturnier in Braunschweig für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Braunschweig. Beim der Fußball-Hallenstadtmeisterschaft (Ü32) in der Sporthalle Alte Waage gab es Tumulte unter den Zuschauern. Die Polizei musste schlichten.

Das Team der Freien Turner ist Fußball-Hallenstadtmeister der Alten Herren Ü 32 geworden. In der 38. Auflage des Turniers, das wegen Tumulten auf der Zuschauertribüne negativ in Erinnerung bleiben wird, bezwangen die Braun-Weißen den Lehndorfer TSV im Finale mit 5:3. Trost für den Vizemeister: Lehndorfs Matthias Fuhrmann traf im Turnier sechsmal und erhielt dafür die Torjägerkanone.

Es deutete bis zum Halbfinale nichts auf unschöne Vorkommnisse hin, zumal das Turnier bis dahin auch sehr fair ablief. Im ersten Halbfinale hatten sich die Freien Turner gegen Broitzem (3:2) durchgesetzt. In der zweiten Semifinal-Partie trafen dann Lehndorf und der SV Gartenstadt aufeinander.

Mittelfinger in Richtung Zuschauer – Tumulte

Vier Minuten vor dem Spielende erhielt ein Akteur der Gartenstädter eine Zwei-Minuten-Strafe nach einem Foulspiel. Auf dem Weg zur Bank musste er unter den Rängen mit den Lehndorfer Zuschauern vorbei, die seine Strafe mit Häme quittierten. Der Spieler reagierte mit erhobenem Mittelfinger, worauf Bierbecher in seine Richtung flogen. Daraufhin erhielt der Gartenstädter Spieler die rote Karte, während Mitorganisator Manfred Bertram vom Kreisspielausschuss auf der Tribüne einschritt und Teile der emotional aufgebrachten Lehndorfer Anhänger aufforderte, die vorderen Ränge zu verlassen.

Doch als sich andere Zuschauer und Akteure anderer Vereine auf der Tribüne einmischten, wurde es richtig ungemütlich – es kam zu einem tumultartigen Handgemenge. Schließlich musste die Polizei einschreiten und die Streitereien schlichten, das Turnier stand kurz vor dem Abbruch.

Gespannte Ruhe beim Finalspiel – keine Feier danach

Ruhig und besonnen agierten die Verantwortlichen, Spielausschussvorsitzender Torsten Bergmann verwies per Hallendurchsage darauf, dass das Turnier abgebrochen wird, wenn die Unruhe nicht endet. „Es ist schade, dass das Turnier so ausgeht“, meinte Fußball-Kreisvorsitzender Thomas Klöppelt. Im Turnier wurde das Halbfinalspiel nach entsprechend längerer Unterbrechung beendet, es siegte Lehndorf mit 2:0 gegen Gartenstadt.

Das Finale wurde gleich danach ohne Spiel um Platz drei ausgetragen. Gemäß ihren Vorrundenergebnissen wurde Gartenstadt Dritter, Vorjahressieger Broitzem Vierter. Es war schon eine merkwürdige Atmosphäre in der letzten Partie – gespannte Ruhe begleitete Lehndorf und die Freien Turner von der Tribüne, auch auf Lautsprecherdurchsagen oder akustische Einspielungen bei den erzielten Treffern wurde verzichtet – so wirklich war niemandem mehr nach Feiern zumute. „Wer hat denn so etwas gerade bei einem Altherrenturnier auf dem Zettel“, meinte Torsten Bergmann.