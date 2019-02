Silber geschossen und Trübsal geblasen

Fotos können so trügerisch sein. Selbst Enttäuschte schaffen es für ein paar Sekundenbruchteile, nett zu gucken. Aber nicht alle. Kurz nach der Siegerehrung bei der Endrunde um die deutsche Meisterschaft im Pistolenschießen in Paderborn bestimmte noch Nachdenklichkeit und Groll die Gesichtszüge bei den Braunschweiger Sportlern von der Schützengesellschaft. Auch von Tränen in den Augen wurde berichtet.

Dabei hatten sie das ganze Wochenende wieder einmal bewiesen, dass sie zu den Besten der Besten im Lande gehören in dieser olympischen Disziplin, Luftpistole, 10 Meter. Aber am Ende sprang erneut nicht der ganz große, ersehnte Triumph heraus, sondern Silber. Wieder nur Silber. Wie im vergangenen Jahr. Dieses Mal setzte es im Finale eine 1:4-Niederlage gegen die Sgi Ludwigsburg im Duell des Nordzweiten gegen den Südvize.

Patrick Meyer war der erste Pistolero des BSG-Teams, der kurz nach dem Finale am Telefon in der Lage war, gefasst die Situation zu analysieren. „Dass uns schon wieder die Goldmedaille so durch die Finger rutscht, ist schon sehr ärgerlich. Die Enttäuschung ist riesengroß“, meinte Meyer, fügte aber auch gleich hinzu: „Die Endrunde ist schwer zu schießen. Hier gibt es nur Topgegner. Und wenn man es zweimal in Folge bis ins Finale schafft, kann man nicht so ganz viel verkehrt gemacht haben.“

Selbst, dass der große und seit Monaten unüberwindbar scheinende Nordrivale SV Kriftel mit Olympiasieger Christian Reitz an der Spitze Nerven zeigte und im Halbfinale völlig überraschend verlor, machte die BSG-Schützen im Finale nicht selbstsicherer. „Damit hatten wir plötzlich das Gefühl, die Favoritenrolle innezuhaben. Und damit sind wir gar nicht zurechtgekommen“, erklärte Meyer.

Reine Kopfsache also. Nicht nur für Meyer, der eine für seine Klasse schlechte Finalleistung bot, selbst der ukrainische Weltklasse-Mann Oleg Omelchuk schwächelte, bot nur eine gute Bundesliga-Leistung, aber nichts Herausragendes, wie man das von der Nummer eins in der Bundesliga erwarten darf. Erwarten muss, wenn man ganz Großes erreichen will.

Lange Zeit schossen die Braunschweiger gegen Ludwigsburg gut mit, führten bis zum letzten Drittel knapp mit 3:2. Doch dann gingen alle knappen Duelle, von Omelchuk, von Andreas Heise und von Marco Angermann-Günzel, verloren – 1:4. Silber. Nur Silber.

„Man muss das so hart sagen: Über Jahre hinweg holen wir Silber und Bronze. Für ganz oben reicht es offensichtlich nicht“, ließ Trainer und Manager Dieter Schröder seiner bitteren Enttäuschung freien Lauf. Einzig Michael Bittner brachte das ganze Wochenende über volle Leistung.

Der Samstag hatte ordentlich begonnen. Die HSG München besiegten die Braunschweiger mit 5:0, wobei es auf den Ständen knapper zuging als man meinen möchte. Und schon im Halbfinale wurden die Einzelergebnisse der BSG-Schützen etwas schwächer, es reichte aber, Südmeister SV Waldkirch mit 3:2 zu bezwingen. Und ausgerechnet im Endkampf am Sonntag dann boten die Schröder-Schützlinge ihre schwächste Gesamt-Ringzahl der ganzen Saison.

Bronze sicherte sich übrigens Kriftel, das es schaffte, die Wut über die Halbfinalpleite in positive Energie umzusetzen, und Waldkirch mit 5:0 aus der Halle schoss – mit der besten Gesamtringzahl der gesamten Endrunde.