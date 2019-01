Sophia Laborius holt Schwimmer-Gold

Mit einer kleinen, jungen Mannschaft traten die Langstreckenschwimmer der SSG Braunschweig bei den Landesmeisterschaften Lange Strecken im Hannoveraner Stadionbad an. Die Ausbeute von einer Gold-, einer Silber- und drei Bronzemedaillen sowie drei dritten Plätzen in der offenen Wertung konnte sich dennoch sehen lassen.

Sophia Laborius (Jahrgang 2002, PSV) gewann aus SSG-Sicht die meisten Medaillen. Die Langstreckenspezialistin schwamm über 1500 Meter Freistil in 18:41,97 Minuten aus dem vollen Training heraus eine neue persönliche Bestzeit und ließ in ihrem Jahrgang die gesamte Konkurrenz hinter sich. In der offenen Wertung erreichte sie damit einen hervorragenden dritten Platz – ganze sieben Hundertstelsekunden hinter der Zweitplatzierten.

Die 800-Meter-Freistilstrecke schwamm Sophia Laborius in 9:46,53 Minuten und blieb nur fünf Sekunden über ihrer Bestzeit. Das bedeutete die Silbermedaille und in der offenen Wertung wiederum Platz drei.

Malte Ahrens (2001, PSV) gewann über 800 Meter Freistil in der Juniorenwertung mit einer Zeit von 9:15,80 Minuten die Silbermedaille. In der offenen Wertung belegte er den undankbaren vierten Platz. Die 1500-Meter-Freistilstrecke bewältigte er in 17:04,59 Minuten und gewann damit Bronze bei den Junioren und den dritten Platz in der offenen Wertung. Auch wenn er nicht an seine Bestzeiten herankam, durfte Malte Ahrens mit seinen Leistungen sehr zufrieden sein. Eine Fußverletzung hatte seine Wettkampfvorbereitung erschwert und einen Start über die 400 Meter- Lagendistanz verhindert.

Aus der Reihe der jüngeren Schwimmer freuten sich Bent Lorenz Goldbeck (2008, PSV) und Oskar Rudek (2005, PSV) über Bronze über die 800 Meter Freistil. Oskar Rudek verbesserte seine Bestzeit auf 10:04,12 Minuten, und Bent Lorenz Goldbeck schwamm die Strecke in 11:47,97 Minuten.