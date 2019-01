Zwei Landestitel für Moritz Fellner

Nachdem eine Woche zuvor die Männer und Frauen sowie die Jugend U18 um Landestitel gekämpft hatten, waren am vergangenen Wochenende die Leichtathleten der Schüler U16 und Jugend U20 an der Reihe. Die LG-Nachwuchskräfte im Laufbereich sammelten wie bereits in den Vorjahren eifrig Topplatzierungen...