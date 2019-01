Eintracht winkt Final-Four-Turnier

In der Liga steht den Basketballerinnen von Neu-Bundesligist Eintracht Lionpride eine spannende Rückrunde im Kampf um den Klassenerhalt bevor. Zunächst gilt die volle Konzentration jedoch dem Pokalwettbewerb. In diesem erwarten die Blau-Gelben am Sonntag den Ligakonkurrenten USC Freiburg. Der...