„Klassenerhalt ist Pflicht“ für BTHC-Männer

Die Jahre in der Ober- oder sogar Nordliga sind vorbei. Wie im vorigen Winter gehen die Tennismänner des BTHC um Spieltrainer Daniel Höppner als am höchsten spielendes Team der Stadt in der Landesliga ins Rennen. Die Braunschweiger treten in ähnlicher Besetzung an wie zuletzt. Routinier Höppner...