Lange Winterpause der Fußballer ohne Winterwetter

Seit sieben Wochen befinden sich die Kicker der Fußball-Kreisliga in der Winterpause. Als der letzte Spieltag des Jahres am 11. November abgepfiffen wurde, atmeten Spieler und Verantwortliche zunächst erst einmal durch, von vielen wurde die Pause herbeigesehnt. Bevor es aber am 10. März weitergeht,...