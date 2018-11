Eintrachts Türkei-Rückkehrer bringt Torinstinkt mit

Salih Ayaz hat türkische Wurzeln. Doch in der Türkei wurde er nicht glücklich. Und sein Traum vom Sprung in den Profifußball erfüllte sich dort auch nicht. Seit Sommer ist der 21-Jährige nun bei Fußball-Oberligist Eintracht II. Am Sonntag im Nachbarschaftsduell gegen den MTV Wolfenbüttel möchte der...